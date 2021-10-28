РИАМО - 28 окт. За 9 месяцев текущего года в Москве выявили 6659 нарушений из-за разговоров водителей по телефону за рулем и 170 051 случай непристегнутого ремня безопасности, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Более 117 тыс. нарушений из-за непристегнутого ремня зарегистрировали с помощью комплексов фотовидеофиксации, а более 52 тыс. таких нарушений выявили инспекторы ДПС.

Также камеры помогли установить почти 6,2 тыс. разговоров по телефону за рулем, а 463 таких нарушения зафиксировали сотрудники ДПС.

Столичным автомобилистам посоветовали быть внимательнее на дорогах, соблюдать элементарные нормы безопасности и не рисковать своей жизнью и жизнью других участников движения.