РИАМО - 28 окт. Москва поднялась на две позиции и заняла 18-ю строчку в авторитетном ежегодном Рейтинге глобальных городов (Global Cities Index 2021), выпускаемом международной консалтинговой компанией Kearney, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рейтинге Kearney, который оценивает уровень глобализации 156 городов мира, Москва расположилась между Сеулом и Мадридом и обошла такие города, как Рим, Торонто и Амстердам. В топ-5 рейтинга вошли Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио и Лос-Анджелес.

«Позиции Москвы в первой двадцатке глобальных городов мира - это результат постоянной работы по улучшению в столице делового климата, привлечению инвестиций, а также традиционно высокого уровня развития культуры и спорта. Например, столица удерживает первое место среди мировых городов по количеству музеев. Авторы доклада также отмечают успехи городов в развитии цифровой экономики и передовых технологий, которые в условиях пандемии стали главными драйверами положительных изменений позиций городов в рейтинге», - подчеркнул заммэра.

«Москва заняла в рейтинге глобальных городов первое место по развитию сектора здравоохранения (healthcare evolution) и числу университетских бизнес-инкубаторов (university-sponsored incubators)», - отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.