РИАМО - 28 окт. В Таганском районе в центре столицы завершилась реставрация фасада дома Пантелеева XIX века, ему вернули исторический облик, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Леса уже демонтированы, а это значит, что жители города могут полюбоваться результатом кропотливой работы. Особое внимание специалисты уделили реставрации и воссозданию утраченного лепного декора. Мастера ориентировались на сохранившиеся аналоги и архивные фотоснимки», — подчеркнул руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Стенам здания вернули мягкий персиковый цвет, привели в порядок окна, кровлю и двери, еще специалисты воссоздали две женские статуи, карниз и фигурку с купидоном.

Работы по реставрации дома Пантелеева планируют полностью завершить в 2022 году. В настоящее время восстанавливают интерьеры помещений. Здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия.