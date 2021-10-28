РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 окт. Одностороннее движение могут ввести на некоторых улицах в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокурга.

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Всеволод Волосевич провел личный прием граждан 27 октября.

Местные жители обратились как с личными, так и общественно значимыми вопросами. Так, жительница микрорайона Столичный озвучила необходимость организовать безбарьерную среду для инвалида-колясочника – установить подъемник в подъезде и благоустроить территорию. По поручению Всеволода Волосевича до конца недели будет составлена смета и к середине ноября проведен весь комплекс необходимых мероприятий.

Еще одной важной темой стало транзитное движение в Опалихе. Предложение принято в работу. В ноябре его вынесут на комиссию по безопасности дорожного движения, чтобы утвердить схему организации одностороннего движения по некоторым улицам.

«Вопрос трафика будем решать комплексно: в следующем году планируем запустить в округе комплексную систему организации дорожного движения. Эксперты и инженеры проанализируют транспортные потоки и «слабые места», и предложат оптимальные варианты решения», - сообщил Волосевич.

Запись на личный прием граждан ведется по телефонам: 8 (495) 562-34-77 и 8 (495) 562-81-23.

Прием предпринимателей ведется каждую вторую и четвертую среду месяца. Запись по телефону: 8 (495) 562-46-68.