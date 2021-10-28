РИАМО - 28 окт. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Подольску задержали 30-летнего местного жителя, которого подозревают в краже компьютерной техники, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

«Полицейскими установлено, что в вечернее время злоумышленник со своим знакомым, находясь в помещении магазин электроники на ул. Кирова, сняли со стеллажей системные блоки и, не оплатив товар, покинули торговую точку. Похищенное имущество правонарушители погрузили в припаркованный на ближайшей стоянке автомобиль», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Татьяна Петрова.

Она отметила, что на автомобиль, которым пользовались злоумышленники, поставили поддельные номера. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установили реальный номер авто, на котором ездили грабители, а также его владельца.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из фигурантов по месту проживания в квартире у своих родственников. Как оказалось, мужчина периодически брал в пользование принадлежащий им автомобиль, на который устанавливал несуществующие государственные регистрационные знаки», - добавила Петрова.

Она пояснила, что украденную технику грабитель сдавал в столичные скупки, а еще продавал прохожим на улице. Все полученные от незаконной деятельности деньги задержанный делил с сообщником.

По словам Петровой, по месту проживания задержанного провели обыск, в ходе него нашли и изъяли паспорт второго злоумышленника и закупочный акт, который выдан на его имя.

Полицейские установили причастность данных мужчин к еще 3 аналогичным эпизодам преступлений в Подольске. Ущерб от их деятельности составил порядка 200 тыс. рублей, уточнила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ.

По выявленным фактам преступлений возбуждены уголовные дела по статьям «Кража», «Грабеж» «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства».

Подольским городским судом задержанному местному жителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На сегодняшний день полицейские проводят дополнительные мероприятия, которые направлены на розыск и задержание соучастника преступлений.