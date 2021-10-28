РИАМО - 28 окт. По техническим причинам на стороне оператора связи «Мегафон» у абонентов сейчас могут возникнуть сложности при оплате парковки и пополнении парковочного счета через СМС в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Остальные операторы и сервисы парковочного пространства города доступны в полном объеме.

О восстановлении всех функций оплаты парковки у абонентов «Мегафона» будет сообщено дополнительно. Сейчас они могут заплатить за парковку авто через приложение «Парковки Москвы», через личный кабинет на сайте или в паркомате.

По всем вопросам о работе парковок в мегаполисе можно обращаться в единый контакт-центр по телефону: +7 495 539 5454, с мобильного - 3210.