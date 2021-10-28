РИАМО - 28 окт. Большая часть городских медицинских учреждений будет работать в обычном режиме 28-29 октября, а также 1-3 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, 31 октября, 4 и 7 ноября взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 9:00 до 16:00. 30 октября, 5 и 6 ноября — с 9:00 до 18:00.

С 28 октября по 7 ноября оказывать медицинскую помощь на дому будут с 8:00 до 20:00. Вызвать врача можно до 19:30. При этом работа с пациентами с Covid-19 останется неизменной.

Центры КТ и центр телемедицины работают круглосуточно. Кабинеты ПЦР-диагностики в городских поликлиниках открыты в период работы организаций. ИФА-диагностику будут проводить по предварительной записи с 8:00 до 20:00. Время работы травмпунктов останется прежним или будет круглосуточным.

Не изменится время работы и пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус, а также выездных бригад, которые проводят вакцинацию в общественных местах. При этом пункты вакцинации от Covid-19 в поликлиниках будут открыты с 8:00 до 20:00.

31 октября, 4 и 7 ноября врачи детских поликлиник будут оказывать помощь на дому с 9:00 до 15:00. 30 октября, 5 и 6 ноября детские поликлиники примут пациентов с 9:00 до 15:00. Посетить кабинеты ПЦР-диагностики в них можно во время работы учреждений. Отделения травматологии, пункты раздачи молока продолжат работу в привычном режиме.

Посетить женскую консультацию 30 октября, 5 и 6 ноября можно с 9:00 до 15:00. В одной из консультаций округа пациенток примут с 9:00 до 18:00. Как минимум одна женская консультация округа будет открыта с 9:00 до 15:00 31 октября и 7 ноября. 4 ноября будет работать одна консультация в округе с 9:00 до 15:00.

В период нерабочих дней аптеки столицы будут работать с 10:00 до 18:00. Исключением станет аптека № 2. 4 ноября в День народного единства дежурные аптеки будут открыты круглосуточно.

4 ноября станет выходным для пунктов сдачи плазмы для лечения коронавируса. В остальные дни нерабочей недели пункты работают в прежние часы. При этом 4-7 ноября доноры не смогут сдать плазму в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городской клинической больнице имени М.П. Кончаловского, ГКБ имени А.К. Ерамишанцева и в ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова.

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