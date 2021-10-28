РИАМО - 28 окт. В последние дни перед началом нерабочих дней в столице и Подмосковье наблюдались очереди в магазинах бытовой техники и товаров для ремонта, также посетители торговых центров отмечали ажиотаж покупателей в бутиках одежды и обуви. Об этом сообщает газета «Известия».

В «Платформе ОФД» отметили, что в России выросли покупки одежды и обуви на 11%, электроники – на 6%, строительных товаров – на 12% по сравнению с прошлой неделей.

«Я вспомнила, что мне нужно обновить зимний гардероб. Зима у нас может наступить внезапно, а нерабочую неделю могут продлить. В ТРЦ «Щука», наверное, десяток обувных магазинов. В одном осталось только три модели — разобрали. В другом моделей больше, но ни одной нет 37-го размера. Продавцы говорят, уже раскупили», - сказала москвичка Юлия.

Жительница Московской области Ольга отметила, что посетителей в ТЦ «Выходной» очень много. Это может быть связано с тем, что часть магазинов объявили о скидках до начала эпидканикул.

В магазине «Икеа» в «Меге Белая дача» готовились к наплыву покупателей, но посетителей было немного. Покупатели просто гуляли по магазину и выбирали небольшие подарки.

«В целом после объявления нерабочих дней количество посетителей не изменилось. Никакой паники мы не ощутили», - подчеркнул продавец-консультант магазина.

Продавец-консультант магазина DNS уточнил, что перед нерабочими днями повысился спрос на телевизоры большой диагонали, роутеры, переносные колонки и вещи для системы «Умный дом».

Кроме того, в магазинах покупатели запасаются лампочками и удлинителями.

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