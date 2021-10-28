РИАМО - 28 окт. На третьем Московском центральном диаметре, который соединит Раменское и Зеленоград, будет действовать комбинированная схема движения поездов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
По его словам, пассажиры смогут выбрать подходящие для себя маршруты. Поезда будут ходить по всему направлению Зеленоград — Раменское, а также до Ленинградского и Казанского вокзалов от станций дальнего Подмосковья. Подвижные составы будут следовать поочередно со средним интервалом 5 минут.
Запуск МЦД-3 запланирован на 2023 год. На диаметре будет 42 станции с 14 пересадками на метро, МЦК, наземный транспорт и другие линии МЦД.
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