РИАМО - 28 окт. На третьем Московском центральном диаметре, который соединит Раменское и Зеленоград, будет действовать комбинированная схема движения поездов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С нашими коллегами из РЖД разработали комбинированную схему движения, при которой появятся и сквозные маршруты, и сохранятся рейсы до вокзалов», - сказал заммэра Москвы - глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, пассажиры смогут выбрать подходящие для себя маршруты. Поезда будут ходить по всему направлению Зеленоград — Раменское, а также до Ленинградского и Казанского вокзалов от станций дальнего Подмосковья. Подвижные составы будут следовать поочередно со средним интервалом 5 минут.

Запуск МЦД-3 запланирован на 2023 год. На диаметре будет 42 станции с 14 пересадками на метро, МЦК, наземный транспорт и другие линии МЦД.

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