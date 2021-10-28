РИАМО - 28 окт. Роспотребнадзор обнаружил в турецких мандаринах пестициды и принял решение запретить ввоз этих фруктов в Россию, сообщает Газета.ru.

Речь идет об остатках пестицидов хлорпирифос на фруктах. Концентрация этого вещества превысила допустимый уровень.

Запрет на ввоз в страну начинается с четверга и будет действовать до особого распоряжения.

Хлорпирифос – действующее вещество группы инсектицидов из класса фосфорорганический соединений (ФОС). В чистом виде представляет собой кристаллический порошок белого цвета. Имеет характерный специфический запах. В практике медицинской дезинсекции средства на его основе применяют для уничтожения синантропных насекомых и их личинок.