РИАМО - 28 окт. Потепление прогнозируется в Московском регионе в предстоящие выходные, жителей столицы и Подмосковья еще порадует золотая осень, сообщается на сайте «Метеовести».

В ближайшие дни в регионе температура не превысит плюс 9 градусов, также пройдут дожди.

С 30 октября погода будет налаживаться. Днем прогнозируется до плюс 10-12 градусов, что на 5 градусов выше температурной нормы конца октября.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра РФ, 31 октября температура ночью будет плюс 6-8 градусов, а днем столбики термометров могут подняться до плюс 14 градусов. При этом прогнозируется солнце, осадков не ожидается.

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