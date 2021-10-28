РИАМО - 28 окт. Глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин рассказал, что обезопасить машину от угонщиков можно, установив в ней противоугонные сигнальные устройства. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Самыми эффективными, по словам Васенина, являются спутниковые и радиопоисковые системы. Также защитит машину от автоворов – «секретка». Это устройство, которое перекрывает подачу топлива и электроэнергии в авто.

Кроме того, часто машины угоняют на бесплатных парковках. Поэтому лучше всего пользоваться услугами платных стоянок или оставлять машину в местах, где есть камеры видеонаблюдения.

А еще нужно помнить о документах и ключах от машины. При поездке в магазин или на рынок их нужно хранить в труднодоступном месте. Это лишит угонщиков шанса совершить преступление.