РИАМО - 28 окт. Загруженность столичных дорог в четверг вечером может достигнуть 7-8 баллов из 10 возможных. Сейчас плотность движения оценивается в 3 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Дорожные заторы сторону центра образовались на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет проблем в движении транспорта на проспекте Маршала Жукова, Ленинградском проспекте и проспекте Генерала Дорохова.

В четверг в столице начался период нерабочих дней. Он продлится до 7 ноября.