РИАМО - 28 окт. Президент РФ Владимир Путин дал поручение «Газпрому» увеличить закачку «голубого топлива» в подземные хранилища на территории Европы после заполнения российских. Хранилища страны заполнят газом в начале ноября, пишет газета «Известия».

Глава компании Алексей Миллер отметил, что объемы газа в европейских хранилищах сейчас крайне малы - чуть меньше 190 тыс. куб. м.

В октябре стоимость газа побила исторический рекорд. Так, стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу самого ликвидного хаба TTF в Нидерландах повысилась до 1969,2 доллара за 1 тыс. кубометров «голубого топлива». Резкое подорожание газа может сказаться на работе предприятий в различных областях.

На фоне повышения стоимости газа российский президент поручил правительству до 1 ноября разработать комплекс мер по данному вопросу. Это необходимо, чтобы свести к минимуму негативные последствия для РФ от дефицита энергии в странах Европы и дестабилизации рынков удобрений, металлургической продукции и продовольствия.

Как уточнил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, увеличение объема «голубого топлива» в хранилищах ЕС является правильным решением, которое позволит улучшить ситуацию на энергорынке.

Кроме того, Путин подчеркнул, что российские потребители обеспечены газом по устойчивым ценам.