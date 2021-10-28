РИАМО - 28 окт. С четверга горячая линия регионального штаба адресной помощи «Волонтеров Подмосковья» мобилизует свою работу из-за начала эпидканикул, сообщает пресс-служба движения.

Все нуждающиеся или находящиеся на изоляции жители Московской области могут попросить добровольцев доставить продукты и товары первой необходимости, лекарства. Также волонтеры могут выгулять домашних животных, вынести мусор или оказать небольшую помощь по дому.

Телефон горячей линии: 8-800-201-91-21.

Центральный штаб регионального движения «Волонтеры Подмосковья» базируется в Одинцове, локальные штабы есть в каждом городском округе. После поступления заявки на горячую линию доброволец-оператор отправляет ее в городской округ для оказания адресной помощи.

Также волонтеры принимают заявки напрямую от жителей округа и отрабатывают те, что были переданы в территориальные отделения соцзащиты. Основной упор делается на помощи пожилым людям и тем жителям, которые страдают хроническими заболеваниями или соблюдают самоизоляцию.

Добровольцы области продолжат помогать медработникам в пунктах вакцинации и в больницах, проводить рейды на общественном транспорте и в людных местах для мониторинга соблюдения масочного режима.

В Подмосковье трудятся свыше 400 волонтерских организаций, в них входят более 10 тыс. человек.

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