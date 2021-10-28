РИАМО - 28 окт. Утром в четверг дождь накрыл Москву и Подмосковье. Согласно сервису «Яндекс. Погода», осадки наблюдаются на всей территории столицы, а также на юго-западе, северо-востоке и северо-западе области.

Прогнозируется, что дождь прекратится ближе к 9 часам утра. Всего в столице за день выпадет порядка 5-6% от месячной нормы осадков.

В четверг столбики термометров в столичном регионе поднимутся до плюс 10 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами до 12-15 м/с. Атмосферное давление ожидается в пределах нормы.

Ранее синоптики прогнозировали потепление до плюс 13 градусов на последних выходных октября.

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