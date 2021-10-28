РИАМО - 28 окт. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация препаратом «Спутник-V», а затем ревакцинация назальным препаратом способны на 100% обеспечить защиту от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», - отметил он.

По словам директора НИЦ, назальная вакцина создает независимый барьер, который препятствует проникновению вируса внутрь организма.

В России с 30 октября по 7 ноября начнет действовать период нерабочих дней. А в ряде регионов, например, в Москве и Подмосковье эпидканикулы стартовали в четверг.

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