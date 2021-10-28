РИАМО - 28 окт. Сегодня в России отмечается семейный праздник – День бабушек и дедушек, а в мире празднуют Международный день анимации.

Международный день анимации

Праздник появился по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино в 2002 году. Его приурочили к юбилею публичного представления первой анимационной технологии.

Именно в этот день в 1982 году в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно представил публике праксиноскоп. Этот аппарат показывал движущиеся картинки, а также он считается прародителем мультфильмов.

День бабушек и дедушек в России

сайт мэра Москвы, Юлия Иванко

В этот день принято поздравлять бабушек и дедушек в семейном кругу. А также можно напомнить им о важной роли, которую они играют в жизни своих внуков. В этот праздник принято дарить комнатные цветы в кашпо.

Данная дата для Дня бабушек и дедушек выбрана в стране неслучайно. В конце октября у славян отмечались Осенние Деды – праздник, который должен был укрепить связь с предками, а еще объединить все поколения.

Российский день без бумаги

Празднуется в четвертый четверг октября. В этот день принято делиться опытом сокращения нерационального расхода бумаги, а еще проводятся акции поддержки данной проблемы.

Праздник был создан для того, чтобы люди на реальных примерах смогли увидеть, какой вклад можно внести в сохранение ресурсов. А еще в рамках этого дня привлекают внимание компаний и различных людей к современным технологиям, которые позволяют обходиться без бумаги, например, электронный документооборот.

Венчание царя Ивана Грозного

В 1571 году русский царь Иван IV Грозный обвенчался с Марфой Собакиной. Событие произошло в Троицком соборе Александровской слободы. Женой царя стала 19-летняя дочь коломенского дворянина, который был дальним родственником Малюты Скуратова.

В этот же день молодая жена умерла. Девушку похоронили в Вознесенском женском монастыре Московского Кремля.

День рождения режиссера Романа Виктюка

Виктюк родился в 1936 году. Режиссера называют классиком театральной провокации. При этом все его спектакли весьма разные по форме и заключенному в них посланию. Всего режиссер поставил свыше 200 спектаклей, а также снял 8 фильмов.

В 1996 году у театра Романа Виктюка появилось свое здание в столице. Почти все спектакли режиссера, который скончался в 2020 году, показывают на сцене его театра до сих пор.

День рождения актрисы Джулии Робертс

Американская актриса родилась в 1967 году. Детство ее было сложным, Робертс начала работать в 13 лет. Он училась, участвовала в конкурсах красоты и в любительских спектаклях.

Премию «Оскар» актриса получила за главную роль в биографическом фильме «Эрин Брокович» (2000 год). Зрителям она также известна по кинофильмам «Красотка», «Свадьба лучшего друга», «Одиннадцать друзей Оушена», «Ешь, молись, люби» и многим другим.​