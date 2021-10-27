РИАМО - 27 окт. Известный врач и телеведущий Александр Мясников поддержал желающих отдохнуть в Турции в период нерабочих дней. Эти люди не будут нести коронавирусную угрозу, так как они выпадают из цепочки передачи инфекции. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В России из-за роста заболеваемости Covid-19 с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Цены на туры в Египет и Турцию взлетели, билетов на самолеты практически не осталось.

«Все почему-то переживают, что во время вынужденных каникул ломанулись в Турцию и Египет. И что? Почему нет, если есть деньги? Эти люди выпадают из внутрироссийской цепи передачи инфекции, что точно соответствуют духу вынужденных каникул», — сказал Мясников.

На курортах этих стран уровень инфицирования значительно ниже, чем в России. Там действует строгий контроль за приезжими, все сдают обязательный ПЦР-тест. При прилете в Россию туристы также проходят тестирование на коронавирус, пояснил врач.