РИАМО - 27 окт. На Красной площади в столице могут запретить кататься на велосипедах и самокатах, а также на роликах и других средствах передвижения подобного рода, сообщает Газета.ru.

Запретить езду на этих средствах передвижения могут и по территории Александровского сада.

Проект закона ФСО России опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее представители российских Минтранса и МВД заявили о намерении внести в правила дорожного движения изменения, касающиеся электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Ранее Мосгордума предложила ввести дифференцированный скоростной режим для электросамокатов и иных СИМ.