РИАМО - 27 окт. С начала мая жители и гости Московской области 613 тыс. раз проехали на сезонных дачных маршрутах, из них более 545 тыс. пассажиров воспользовались услугами «Мострансавто», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Сезонные маршруты к дачным и садовым товариществам на территории Подмосковья начинают курсировать весной, некоторые работают до середины ноября.

«Число поездок по дачным маршрутам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 2 раза. В этом сезоне в Подмосковье действует 45 маршрутов к СНТ, из них 1 работает круглогодично», - отметила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд на сезонных маршрутах с помощью социальных карт жителя Московской области и столицы. Всего было зафиксировано свыше 443 тыс. таких операций.

Самыми популярным среди сезонных маршрутов стал №34 Дмитров - Липино - канал им. Москвы. Он перевез более 95 тыс. пассажиров. Также пользовался популярностью маршрут №10 Автостанция — Юбилейное (свыше 84 тыс.).

Допмаршруты вводятся в Московской области каждый год в преддверии летнего сезона для обеспечения комфортного передвижения жителей столичного региона до садовых и дачных товариществ. Автобусы работают по пятницам, субботам и воскресеньям. Их расписание синхронизировано с графиком движения электричек.