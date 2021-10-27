РИАМО - 27 окт. Для прекращения волн коронавирусной инфекции людям следует активнее прививаться, так как у невакцинированных Covid-19 может мутировать, сообщил известный врач и телеведущий Андрей Продеус.

«Есть люди, которые не прививаются от Covid-19. Они являются местом, где коронавирус может мутировать и изменяться. Если так продолжится, то вместо «дельта»-штамма мы получим еще какой-нибудь штамм. Иммунитет переболевших против него может быть не таким действенным. То есть может быть бесконечное количество волн, если сохранится текущий темп вакцинации», – сказал Продеус в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что если люди поймут, что вакцинация спасает жизни, ситуация изменится.

«Пока у нас в голове не будет некой нормы, что надо вакцинироваться, мы ничего не изменим. Как мы достигнем этой нормы – это не мне судить. Я гуманный человек, я не люблю заставлять людей. Мне жаль людей, которые погибают и болеют, но, к сожалению, люди должны сами осознать происходящее», – подчеркнул врач.