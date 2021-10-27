РИАМО - 27 окт. В нерабочие дни - с 28 октября до 7 ноября - не будет проводиться прием налогоплательщиков в инспекциях Московской области, сообщает пресс-служба УФНС России по региону.

Также с 28 по 29 октября и с 1 по 3 ноября не будут предоставлять государственные и иные услуги в операционных залах территориальных налоговых органов региона.

Обращаться в налоговую службу жители региона смогут онлайн. На сайте ФНС работают электронные сервисы.

Индивидуальные предприниматели и юрлица могут сдавать отчетность, отправлять запросы и получать другие услуги налоговой службы электронно с помощью телекоммуникационных каналов связи. Корреспонденцию будут принимать через боксы, которые находятся у входа в налоговый орган.

Задать вопросы можно по номеру единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.