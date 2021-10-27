РИАМО - 27 окт. Две машины столкнулись у дома 27 по Тимирязеской улице в столице, в результате аварии пострадали 5 человек, сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции.

Водитель на Daewoo Nexia поворачивал во двор дома и не уступил дорогу водителю ВАЗ-2107, который ехал во встречном направлении. В результате ДТП травмы получили водитель и 3 пассажира ВАЗа, а также водитель Daewoo.

По предварительной информации, у всех пострадавших нетяжелые травмы. Также предварительно установлено, что оба водителя в момент ДТП были трезвы.