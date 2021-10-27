РИАМО - 27 окт. Тело 62-летнего бывшего начальника ярославского управления ФСБ Александра Кубасова было найдено в гостинице, расположенной в деревне Вырубово Одинцовского городского округа, сообщает РЕН ТВ.

Известно, что в гостиницу мужчина заселился 9 октября. Потом связь с ним пропала. Его обнаружили мертвым 26 октября.

На теле не найдено признаков насильственной смерти. По словам источника издания, он умер от вирусной пневмонии.

В 2013 году Кубасов был назначен на должность начальника УФСБ России по Ярославской области. Спустя 5 лет он покинул пост в связи с выходом на пенсию.