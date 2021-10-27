РИАМО - 27 окт. Регистрация для получения аккаунта в подмосковном сервисе арендаторов недвижимости «Личный кабинет арендатора» теперь возможна через учетную запись портала госуслуг, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Сейчас правообладателям недвижимости в регионе нужно только ввести свой логин и пароль, который используется на портале госуслуг, и они смогут онлайн получать информацию об арендуемых объектах и оплачивать арендные платежи, отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

По ее словам, личный кабинет арендатора – это сервис для физических и юрлиц, позволяющий арендаторам недвижимости отслеживать статус всех арендуемых объектов, а еще получать уведомления об изменении реквизитов, формировать квитанции для оплаты аренды и оплачивать их.

В аккаунте собрана информация по каждому договору аренды. Там можно найти номер и дату договора аренды, сроки действия и оплаты, размер годовой арендной платы, кадастровый/реестровый номер и адрес каждого из объектов аренды. Кроме того, там отражаются все осуществленные платежи, задолженности, переплаты и пени.

Данный сервис позволяет пользователю самому сформировать акт сверки и связаться с арендодателем - сотрудником органа местного самоуправления Подмосковья или министерством имущественных отношений региона по любым вопросам.

Сервис «Личный кабинет арендатора» можно найти по ссылке.