РИАМО - 27 окт. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что при употреблении сахарозаменителей может повыситься чувство голода, но все реакции организма индивидуальны. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Наибольшую опасность этот продукт представляет для любителей сладкого.

«Есть не очень хорошие сахарозаменители, а есть, например, стевия. Она полезна. Когда вместо сахара человек употребляет заменитель, с одной стороны, калорий нет. Но с другой — мозг уже готовится к принятию сахара. И если он «почувствовал» этот сладкий вкус, а сахара «не получил», то чувство голода может только усилиться. Конечно, все индивидуально. Если человек немного сахарозаменителя добавил — это нормально», - сказала Соломатина.

По ее словам, при избыточном потреблении сахара организм человека начинает резко и стремительно стареть. Это происходит из-за того, что глюкоза, полученная из сахара, перерабатывается в жир, который быстро ухудшает состояние кожи.