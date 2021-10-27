РИАМО - 27 окт. Жителей Московской области предупредили, что телефонные мошенники научились подделывать почти любой номер телефона, в том числе родных и близких потенциальной жертвы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«Если раньше на уловки мошенников попадались в основном пенсионеры, то сейчас их жертвами становятся вполне молодые люди. Полицией ежедневно фиксируются преступления, из-за которых граждане одномоментно теряют огромные суммы. Это происходит от несоблюдения элементарных правил безопасности. Уточняйте информацию, будьте бдительными!» — сказал зампред правительства области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Специалисты Банка России и оперативники смогли добиться снижения числа тех людей, которые попадаются на уловки мошенников.

Однако злоумышленники научились проводить целевые атаки с подменой контактов близких людей и знакомых, организаций (МФО), представляться сотрудниками государственных органов, в том числе от сервиса госуслуг, используя для обмана WhatsApp, Viber и Telegram.

Людей попросили быть бдительными, помнить, что если внезапно звонят или пишут с телефона близкого человека с необычными просьбами о переводе денег, стоит задуматься и самостоятельно перезвонить или написать абоненту, задать ему уточняющие вопросы.