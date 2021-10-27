РИАМО - 27 окт. Дрожжи используются при изготовлении самых разных продуктов, но употреблять в пищу их нельзя, если у человека есть аллергия, сообщила доктор медицинских наук Светлана Шевелева.

«А также (дрожжи противопоказаны – ред.) тем, кто страдает метеоризмом и расстройствами кишечника, в том числе обусловленными синдромом дисбактериоза», – рассказала Шевелева в эфире радио Sputnik.

По ее словам, врачи назначают препараты на основе пивных дрожжей пациентам при малокровии, упадке сил, истощении.

Она подчеркнула, что дрожжевой хлеб полезнее, чем пресный и приготовленный на бездрожжевых заквасках. Именно в таком хлебе в нем меньше «легких» сахаров, так как их при брожении «съедают» дрожжи.