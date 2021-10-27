РИАМО - 27 окт. Присяжные оправдали бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, который обвинялся в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой, сообщает ТАСС.

Убийство произошло в мае 2019 года. Специалисты установили, что жертва была задушена.

Адвокат подсудимого Артем Сарбашев рассказал, что во время заседания у присяжных спросили: было ли совершено убийство? Если да, то является ли убийцей Кулаков? Виновен ли он? Заслуживает ли он снисхождения?

В итоге на первый вопрос был получен утвердительный ответ, а на следующие два — отрицательные. Последний вопрос сняли. Оправдательный приговор вынесут в Подольском городском суде 15 ноября.

Ранее СМИ сообщали, что обвиняемый состоял с жертвой в любовных отношениях. Встречаться они начали в 2012 году.

Кулаков был назначен главой Раменского района в ноябре 2016 года. 29 мая 2019 года он досрочно прекратил свои полномочия.