РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 окт. Деревня Соболиха подмосковной Балашихи вошла в президентскую программу по социальной газификации, в настоящий момент там заканчиваются работы, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В среду глава Балашихи Сергей Юров встретился с жителями деревни и обсудил вопросы соцгазификации. В городском округе в президентскую программу вошли 12 деревень. По утвержденной дорожной карте в текущем году газ поступит жителям деревень Соболиха, Русавкино-Поповщино, Дятловка, Фенино, Русавкино-Романово, Пуршево и села Новый Милет.

«В деревне Соболиха ведется значимый президентский проект по социальной газификации. Из 12 наших деревень 7 в этом году будут газифицированы по этой программе. В двух деревнях уже все выполнено. Здесь, в Соболихе, работы заканчиваются. В деревнях Павлино, Полтево, Русавкино-Поповщино, Федурново и Черное догазификацию проведут в 2022 году», - сказал Юров.

На встрече жители деревни спросили главу Балашихи о сроках реализации программы, а также задали интересующие вопросы.

Во время своего визита Юров проверил и качество выполненных работ по ремонту дорог. В деревне Соболиха сделали три проезжие части площадью более 18 тыс. кв. м. Протяженность нового полотна - 3 км.

Ездить по новому покрытию теперь можно на улице Центральной и в 4-м Липовом переулке, на дороге от Новомилетского шоссе до владения №58. Проезжая часть полностью готова, осталось только установить искусственные дорожные неровности, чтобы сократить скорость движения машин.

«Работы выполнены качественно. Третий год мы значительную часть средств тратим не только на городские улицы, но и на наши сельские поселения, деревни, расположенные в границах Балашихи. Это и ремонт существующего асфальтового покрытия, где оно пришло в негодность, и перевод грунтового покрытия в другую категорию дорог - в асфальт. В этом году также проводим дополнительную категорию работ по обустройству тротуаров в деревнях, потому что есть большой запрос от жителей», - подчеркнул Юров.

В этом году в Балашихе отремонтировали 60 участков дорог. Треть из них расположены в частном секторе.

Программа социальной газификации реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке.