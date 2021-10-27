РИАМО - 27 окт. В период эпидканикул – с 28 октября по 7 ноября – закроются сервисные центры «Московский транспорт», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Однако вопросы пассажиров будут решать дистанционно. Для этого нужно обращаться через единый контакт-центр «Московского транспорта» по телефонам: +7 495 539 5454 или 3210 с мобильного.

Все обращения о парковках можно либо задать по телефону выше, либо подать дистанционно.

Это можно сделать через Единый транспортный портал — там есть форма «Обратная связь», либо по почте по адресу: ул. Скаковая, д.19, г. Москва, 125040, Государственному казенному учреждению города Москвы «Администратор Московского парковочного пространства». Ответ придет в срок.