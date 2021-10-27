РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 окт. Городской округ Домодедово занял 2 место по индексу IQ городов с населением свыше 100 тыс. человек, сообщил врио главы округа Михаил Ежокин.

«Домодедово занял второе место в категории «Большие города: с населением свыше 100 тыс. человек» по индексу IQ городов», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С помощью индекса Минстрой России определяет базовый уровень цифровизации городского хозяйства.

Третье место в категории занял город Реутов. Лидером стало Щелково.

Ранее Минстрой РФ презентовал данные нового индекса цифровизации городского хозяйства в городах страны по итогам 2020 года.

Индекс цифровизации «IQ городов» рассчитывается для 203 российских городов, каждый из них оценивается по 47 показателям, среди которых, к примеру, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный транспорт, экономическое состояние и инвестклимат.

Задача индекса – оценить, насколько эффективно российские города проводят цифровую трансформацию городского хозяйства. Среднее значение индекса за предыдущий год достигло 44,17 баллов из 120 возможных. Это на 8,44% выше чем в 2019 году, а также на 33,35% выше, чем в 2018 году.