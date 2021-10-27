РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 окт. Парк «Городской лес» в Домодедове со дня открытия посетили свыше 300 тыс. человек, сообщил врио главы городского округа Михаил Ежокин.

Ежокин отметил, что после благоустройства территория «Городского леса» стала гораздо чище и аккуратнее.

«Позитивный отклик наших жителей показывает и количество посещений. С момента открытия парк посетили более 300 тыс. человек», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Парк «Городской лес» появился в Домодедове в 2020 году.