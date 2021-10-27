РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 окт. Женская консультация роддома Балашихи с 29 октября по 6 ноября будет работать по особому графику из-за введения в Подмосковье нерабочих дней, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинского роддома.

На время перепрофилирования роддома в инфекционную больницу для пациентов с Covid-19 женская консультация переехала в помещение по адресу: микрорайон Павлино, Троицкая улица, 3.

29 октября, 1, 2 и 3 ноября женская консультация работает в обычном режиме, 4 ноября - выходной день, 5 и 6 ноября в консультации работает дежурный врач.

Пациентов предупредили, что вход в женскую консультацию находится между 8 и 9 подъездами со стороны леса. ГВход на скрининг между 4 и 5 подъездами.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону регистратуры: 8 (495) 567-22-22. Телефон по оказанию платных медуслуг: 8 (495) 567-30-07.

В Подмосковье с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни, чтобы стабилизировать ситуацию с коронавирусом.