РИАМО - 27 окт. Во время нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября будут закрыты шиномонтажи и автосервисы, сообщает московский оперштаб.

Помимо этого, также не будут работать химчистки, прачечные и другие организации, которые оказывают бытовые услуги.

Период нерабочих дней в городе ввели из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее среди привившихся от коронавируса москвичей разыграли первые однокомнатные квартиры. Привиться можно в городских поликлиниках и выездных бригадах.

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