РИАМО - 27 окт. Жители Московской области могут подать документы на учетно-регистрационные действия с недвижимостью в электронном виде, их принимают на официальном сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы». Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Подмосковью.

Для стабилизации ситуации с коронавирусом во многих городах страны приостанавливается работа МФЦ в период нерабочих дней.

Для получения услуги в разделе «Электронные услуги и сервисы» на сайте Росреестра следует выбрать нужный раздел из перечня: «Регистрация недвижимости», «Предоставление сведений», «Сервисы».

«Подача документов на осуществление учетно-регистрационных действий в электронном виде позволяет уменьшить срок получения государственных услуг Росреестра. Например, срок государственной регистрации права собственности объекта недвижимости по документам, поданным через МФЦ составляет 7 рабочих дней, при электронной подаче 5 рабочих дней», — пояснила руководитель управления Росреестра по региону Светлана Зайцева.

Онлайн-формат работы подмосковного управления Росреестра хорошо зарекомендовал себя в период ограничений по коронавирусу, которые были в 2020 году. Доля дистанционных обращений в управление в прошлом году выросла до 27,1% по сравнению с 2019 годом. В период ограничений доля онлайн-обращений составила 72%.

Все обращения граждан и юрлиц в адрес регионального управления Росреестра будут приниматься в электронном виде по почте: 50_upr@rosreestr.ru, почтовым отправлением по адресу: 121170, Москва, ул. Поклонная, д. 13. Также можно отправить обращение при личном посещении управления через ящик для корреспонденции.