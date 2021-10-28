РИАМО - 28 окт. Депутаты Московской областной думы VII созыва в четверг проведут пятое заседание регионального парламента, на котором планируют рассмотреть бюджет региона на три года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного парламента.

Ранее в Мособлдуму поступил проект регионального бюджета на 2022-2024 годы. Документ внес губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как сообщил председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов, в регионе намерены вернуться к бюджету развития после сложного пандемийного времени.

«Реальный рост доходов населения – это итоговая задача, поэтому новый бюджет должен дать импульс развитию всех сфер. При этом, конечно, как и всегда, главный финансовый документ сохранит свою социальную направленность», – подчеркнул Брынцалов.

По его словам, депутаты начнут работу над региональным бюджетом сразу же.

Еще на заседании планируют рассмотреть проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Кроме того, в повестке дня - сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности госпрограмм Московской области за прошлый год.

Также региональным парламентариям предстоит заслушать отчет о ходе исполнения плана мероприятий за 2020 год по реализации стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года.

На заседании будет представлен проект регионального закона «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления городского округа Долгопрудный Московской области и Можайского городского округа Московской области и органами государственной власти Московской области».

Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на официальном сайте Мособлдумы. Начало мероприятия в 11:00.