РИАМО - 27 окт. В столице среди привившихся от коронавирусной инфекции с 18 по 24 октября в первый раз разыграли две однокомнатные квартиры, на призы претендовали 138 999 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» два победителя розыгрыша выиграли по квартире. Счастливыми обладателями нового жилья стали Галина Аркадьевна и Артем Игоревич.

Акция проводится в мегаполисе для стимулирования горожан к вакцинации от коронавируса.

В общей сложности между москвичами разыгрывают 10 квартир. По два победителя будут определять каждую неделю во время прямого телеэфира.

Привиться от Covid-19 можно в центрах вакцинации при поликлиниках Москвы, а также в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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