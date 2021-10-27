РИАМО - 27 окт. Во время нерабочих дней в Москве с 28 октября по 8 ноября жители столицы смогут посещать городской зоопарк, однако погулять можно будет только на открытой территории, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

В частности, гости смогут посетить ту часть территории, которая находится на открытом воздухе. Не следует только забывать о масках и соцдистанции. QR-коды не потребуются для доступа на территорию.

Также посетителей просят утилизировать средства индивидуальной защиты в специальные контейнеры.

Все экспозиционные павильоны, включая Музей истории Зоопарка, Дом Клюева и выставку «Четвертое измерение» будут закрыты. Недоступны будут и предприятия общественного питания, а также сувенирный магазин.

Приостановлена также работа аттракционов. Временно перестают работать КЮБЗ, Пони-клуб, Краски мира, Арт Зебра и Детский лекторий. Отменяются все культурные, выставочные и просветительские мероприятия.

В зоопарк можно будет попасть через два входа на открытом воздухе: Главный вход, а также вход в Детский зоопарк со стороны Садово-Кудринской улицы.

Купить билеты можно будет только онлайн. Также их можно купить в терминалах на Главном входе и входе со стороны Детского зоопарка.

На дистанционную форму переходят Манулята, Начинающий путешественник и Открытый лекторий.

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