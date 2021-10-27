РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 окт. Популярный тиктокер Тимур Цыренов встретился со своими подписчиками в модернизированной библиотеке им. Андрея Белого в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, в рамках нацпроекта «ЧитТок» он прочитал отрывок из рассказа Антона Чехова «Человек в футляре», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Всероссийский «ЧитТок» – проект АНО «Национальные приоритеты», специально разработанный для модельных библиотек России. Суть его в том, что TikTok-блогеры-миллионники в разных российских регионах приходят в модельные библиотеки и читают вслух классику, а потом обсуждают текст с читателями.

В среду в библиотеку в Балашихе пришел 22-летний журналист, блогер Тимур Цыренов, на чей блог в TikTok подписаны более 3 млн человек, а на его Youtube-канал - более 700 тыс.

«Сегодня я прочитал фрагмент рассказа нашего любимого писателя Антона Чехова «Человек в футляре». Сейчас все мы от чего-то зависимы, особенно от соцсетей. Находимся, как и герой рассказа, в своем мирке, меньше стали развиваться, не можем покинуть свою зону комфорта. Каждый теряет в соцсетях по 2-3 часа в день, а это своего рода тоже футляр, от которого надо избавляться. Выходить в свет, больше проводить времени на воздухе, читать книги, ходить в библиотеки», - сказал Цыренов.

Он добавил, что Чехов - очень интересный писатель, произведения, которого актуальны во все времена. Среди них и «Вишневый сад», где происходит конфликт поколений. Герои пытаются ссориться между собой вместо того, чтобы прийти к единому выводу и начать жить иначе.

«Старая эпоха уходит и появляется новая. С одной стороны так грустно, что все старое уходит, но с другой - появляется что-то новое и интересное. Наверное также была какая-то романтика и в старых библиотеках, которые ушли в прошлое, но с другой стороны хорошо, что в новых появляются такие современные технологии, оборудование, интерьер», - отметил блогер.

Обсуждение рассказа Чехова «Человек в футляре», фрагмент которого прочитал Цыренов, быстро переросло в разговор о жизни, искусстве, любимых книгах, фильмах и путешествиях. Блогер поделился со своими подписчиками секретами работы в TikTok и рассказал, как грамотно позиционировать себя и работать в соцсетях, продвигать проекты. Встреча завершилась совместным фото.

Первый «ЧитТок» в регионе прошел 20 октября в библиотеке №14 Королева. TikTok-блогер Марина Омар прочитала «Сказку о царе Салтане» Пушкина и обсудила с гостями проблемы феминизма и социальные лифты.