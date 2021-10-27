РИАМО - 27 окт. Представители Общественной палаты Московской области будут принимать участие в еженедельных совещаниях с участием членов правительства региона, сообщил председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов.

В среду состоялось второе заседание нового состава палаты. В нем приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Андрей Юрьевич еще раз продемонстрировал открытость власти, готовность говорить с гражданским обществом. <…> Помимо всего прочего губернатор предложил сегодня Общественной палате, ее представителям <…> принимать участие в заседаниях правительства области», - отметил Торкунов.

По его словам, данное предложение поможет Общественной палате поднимать вопросы и находиться в курсе актуальных задач и проблем, которые решает регион.

Председатель ОП подчеркнул, что предложение губернатора было принято.

Еженедельно губернатор Московской области Андрей Воробьев проводит совещания с участием руководящего состава правительства Подмосковья и главами городских округов. На них обсуждаются актуальные для региона вопросы.