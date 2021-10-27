РИАМО - 27 окт. Состоялась премьера серии мультфильма «Смешарики. ПинКод», посвященной Всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба переписи.

В эпизоде «Перепись — дело коллективное» Нюша становится переписчицей, узнает, что такое мотивация, а ее соседи по Ромашковой долине, пусть и не сразу, но постигают силу и значение переписей населения.

«ПинКод» – спин-офф популярного российского анимационного сериала «Смешарики». Проект носит научно-познавательный характер, нацелен на вовлечение детей в мир инноваций и развитие у них интереса к науке. Поэтому нет ничего удивительного в том, что очередной эпизод сериала посвящен переписи населения.

Юный зритель вместе с жителями Ромашковой долины узнает, что такое переписи, для чего они нужны и какие современные технологии используются при их проведении.

Специально для эпизода был создан оригинальный музыкальный номер. Песню «Начинаем перепись» в финале исполняет один из героев мультфильма – рок-звезда Микки Поль. По сюжету именно его гастрольный тур запускает цепочку событий, итогом которых становится перепись населения Ромашковой долины.

Музыка и песни из «Смешариков» – всегда были особым культурным феноменом. Заводные «От винта!» и «Вести-бу-би-лю-би-бу», пронзительно лиричная «Ниточка» в свое время стали настоящими хитами среди детской аудитории и не только.

Посмотреть серию «Перепись — дело коллективное» можно на сайте Всероссийской переписи населения по ссылке.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Главным нововведением является возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг.