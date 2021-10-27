РИАМО - 27 окт. Станция столичного метро «Улица 1905 года» работает в штатном режиме, пожар в городском подуличном переходе не влияет на работу метрополитена, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице, в переходе произошло короткое замыкание в электрощитовой, затем произошел пожар на площади 1 кв.м и самозатухание. Помощь огнеборцев не потребовалалсь.

В настоящий момент около указанной станции сложилась сложная дорожная ситуация. Движение по Звенигородскому шоссе обозначено бордовым цветом, а по улице 1905 года - красным. Плотность движения в Москве оценивается в 9 баллов из 10.

Станция метро «Улица 1905 года» находится на «фиолетовой» линии столичной подземки. Она располагается на территории Пресненского района, в центре Москвы.