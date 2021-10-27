РИАМО - 27 окт. Оценивать новую номинацию московской премии Urban Awards «Лучшие городские пространства» будут члены Urban Club. Это выдающиеся люди из разных сфер деятельности, которые внесли бесценный вклад в развитие культуры и спорта России, сообщает пресс-служба организации.

Интеллектуальный клуб Urban Club был создан в 2021 году, как дискуссионная площадка для обсуждения актуальных тем в области урбанистики и продвижения нового образа мышления о городе.

Номинантов в категории «Лучшие общественные пространства России» будут оценивать: председатель комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, российский актер и худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, прима-балерина Большого театра и миланского театра «Ла Скала» Светлана Захарова, четырехкратный Олимпийский чемпион и вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов.

Также в состав жюри вошли певец и народный артист России Олег Газманов, актриса Алика Смехова, гимнастка и 9-кратная чемпионка мира Светлана Хоркина, телеведущий Дмитрий Дибров, художник-модельер Валентин Юдашкин, певец и актер Влад Топалов, Олимпийская чемпионка и 7-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун.

В новой номинации могут принимать участие объекты, расположенные на территории РФ, и предназначенные для всех жителей: тематические парки, обновленные набережные, пешеходные зоны, объекты спортивного, культурного, социального значения, образовательные и туристические зоны. Именно такие проекты становятся любимым местом для спорта и отдыха горожан, а со временем, визитной карточкой городов и точкой притяжения для туристов.

Прием заявок продлен до конца октября.