РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Микрорайон Опалиха О2 в подмосковном Красногорске остался без электричества из-за повреждения кабеля, сообщили «РИАМО в Красногорске» в пресс-службе ПАО «Россети Московский регион».

Житель микрорайона сообщил в редакцию «РИАМО в Красногорске», что во всех домах на улице Дежнева отсутствует электричество с 15 часов среды.

В пресс-службе ПАО «Россети Московский регион» пояснили, что причиной стало повреждение в кабельных линиях, находящихся на балансе муниципалитета.

«Ориентировочные сроки восстановления электроснабжения – 5 часов», - сообщили в пресс-службе администрации Красногорска.