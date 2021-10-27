РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Жители Подольска старше 60 лет не смогут использовать социальные карты для проезда в общественном транспорте Подмосковья и Москвы, сообщили на сайте администрации округа.

До улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области министерство транспорта и дорожной инфраструктуры совместно с министерством социального развития и министерством здравоохранения региона обеспечивают приостановление использования социальных карт жителя Московской области гражданами в возрасте старше 60 лет и гражданами, имеющими хронические заболевания.

Горожане не смогут использовать соцкарты для проезда на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте Подмосковья и наземном городском пассажирском транспорте города Москвы, Московском метрополитене и Малом кольце Московской железной дороги (МЦК). Запрет по использованию социальных карт не распространяется на граждан, имеющих специальный QR-код.

Возможности использования социальных карт возобновляется при получении специального QR-кода, а также при наличии сведений о получении первого компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.

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