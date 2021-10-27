РИАМО - 27 окт. В Московской области к 24 годам тюрьмы приговорили мужчину, который убил двух женщин, покушался на убийство ребенка и совершил разбойное нападение, сообщает пресс-служба регионального главка СК России.

7 ноября 2020 года в частном доме в Солнечногорске рабочий, который проводил ремонт, в связи с имевшимся конфликтом из-за денежного долга в размере 20 тыс. рублей за оказанные им услуги, убил хозяйку дома и ее мать. Он много раз ударил их ножом по всему телу.

Еще он нанес ножевые ранения в область груди и шеи 6-летней девочке, однако ребенок выжил.

После совершения преступления злоумышленник обыскал дом и, похитив денежные средства, скрылся.

На допросе мужчина раскаялся в содеянном.