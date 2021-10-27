РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. В Подольске создали горячую линию по вопросам работы дежурных групп для детей в дошкольных учреждениях, их планируют посещать 984 ребенка, сообщает администрация округа.

Комитет по образованию определил список дошкольных образовательных учреждений, в которых 28, 29 октября, 1, 2, 3 ноября будут функционировать дежурные группы. В него вошли 42 детских сада и 24 дошкольных отделения школ. Всего создали 84 группы, которые будут посещать 984 ребенка. В дежурных группах будут работать 107 педагогов.

Создана горячая линия по вопросам работы дежурных групп в детских садах, обратиться можно по телефону 8 (496) 763-61-69. Питание воспитанников организует МУП «Подольский комбинат питания». В период работы дежурных групп готовить еду для ребят будут 69 поваров.

Родителей проинформировали о возможности водить малышей в детский сад через родительские чаты и официальные сайты организаций, Instagram-аккаунты, в личных беседах с воспитателями. Им предложили оповестить любым удобным способом руководителя учреждения о необходимости посещения ребенком дежурной группы, написать заявление, отправить СМС или обратиться лично.

Справки, подтверждающие занятость родителей в период нерабочих дней, предоставлять не нужно. Если вдруг возникнет необходимость отвести ребенка в детский сад в какой-либо из указанных дней, они смогут это сделать, но заранее нужно предупредить об этом руководство учреждения.

Руководителям дошкольных образовательных организаций с дежурными группами рекомендовали обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов с учетом дополнительных мер.

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