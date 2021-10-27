РИАМО - 27 окт. Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев рассказал о мерах поддержки для представителей малого и среднего предпринимательства в период пандемии на заседании Общественного совета, сообщает пресс-служба Уполномоченного.

Головнев напомнил, что на федеральном уровне уже принят ряд принципиальных решений по поддержке российских бизнесменов. Так, выделают единовременные гранты для малых и средних предприятий и социально-ориентированных некоммерческих организаций из числа наиболее пострадавших отраслей. В это число входя представители гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, а также культуры, развлечений и ряда других.

Общий объем такой поддержки составит порядка 38,5 млрд руб. Заявки можно будет подавать с 1 ноября в течение полутора месяца.

Кроме того, действует пролонгация программы льготного кредитования «ФОТ 3.0». С ноября по декабрь этого года бизнесмены могут оформить кредит по ставке 3% годовых. Срок займа составит 18 месяцев. Главное условие – сохранение 90% рабочих мест.

Кроме того, сейчас власти Подмосковья рассматривают возможность дополнительного пакета региональных мер, о которых просит региональный бизнес.

Эти меры касаются компенсаций затрат на оплату коммунальных платежей в 4 квартале текущего года, освобождения от уплаты арендных платежей субъектов МСП, в отношении которых введены ограничительные меры, и СОНКО, арендующих региональное и муниципальное имущество, снижения ставки по региональным и муниципальным налогам на 2021-2022 годы для пострадавших отраслей и ряд других предложений.

Между тем, в Московской области уже пролонгированы программы субсидирования затрат при размещении товаров на маркетплейсах. Предприниматели могут компенсировать до 500 тыс. рублей, но не более 50% от общего объема расходов на оплату услуг онлайн-площадок OZON, Wildberries, «AliExpress Россия», «Яндекс.Еда», «Авито», «ЛеснойРесурс.рф», «Ярмарка мастеров», «Яндекс.Маркет», «Детский мир» и «СберМегаМаркет».

Подать заявку на субсидию можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

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